Júlio César cobra recuperação de estradas para escoar produção

O deputado federal Júlio César (PSD), presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Piauí (Faepi), cobrou do governador Wellington Dias as providências para recuperar as estradas nos cerrados, de forma a viabilizar o escoamento da produção agrícola da região.

No ano passado, o parlamentar também havia encaminhado ofício citando as dificuldades para o trânsito de caminhões que transportam a safra agrícola. No oficio foram citadas as estradas em Baixa Grande do Ribeiro, no Condomínio Boa Esperança, um trecho de 16,5 quilômetros; a Transcerrados, com 117 quilômetros e a estrada de Santa Filomena a Serra da Fortaleza.

O deputado federal Júlio César (PSD). (Foto: Arquivo O Dia)



“Sabemos que estas obras estão incluídas no empréstimo do Governo do Estado com a Caixa Econômica no contrato do programa de financiamento de infraestrutura e ao saneamento”, diz o documento.

O deputado considera como de fundamental importância para o agronegócio, que é a base do PIB do Estado, a recuperação das vias que, segundo ele, vão permitir o escoamento da produção do cerrado piauiense.

Natanael Souza