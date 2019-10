Júlio César cobra apoio de Bolsonaro para revisão de pacto

Defensor das pautas municipalistas, o deputado federal Júlio César (PSD) tem intensificado suas cobranças, junto ao presidente Jair Bolsonaro (PSL), pela revisão do pacto federativo, onde o parlamentar defende um maior repasse da União para estados e municípios.

“Cobro permanentemente, porque quero fortalecer os estados e os municípios com mais recursos, porque é onde vivem as pessoas e onde estão os problemas e as soluções mais baratas para o povo brasileiro”, afirmou Júlio, que esteve recentemente com o presidente, em uma reunião da bancada do seu partido.

O deputado federal Júlio César (PSD). (Foto: Assis Fernandes/O Dia)



Segundo o piauiense, Bolsonaro se comprometeu a atender às solicitações dos deputados do PSD, que tem apoiado o Governo em importantes votações na Câmara. Júlio cita como exemplo a criação do programa AgroNordeste, que segundo ele, minimiza a discrepância de investimento desta região em relação a outras.

“Tenho certeza que ele vai compensar essa discriminação de renda que tem no Brasil em relação ao Nordeste, investindo mais para aqueles que mais precisam e um pouco menos para aqueles que já tem muito”, argumentou o deputado, que também coordena a bancada federal nordestina.

Reforma Tributária

Júlio é autor de uma das emendas à proposta de mudanças no sistema tributário do país. Em seu dispositivo, estados e municípios seriam beneficiados com mais R$ 30 bilhões em recursos da União. “É a maior revisão que o Governo pode fazer”, considera.

João MagalhãesBreno Cavalcante