Júlio César cita dificuldade para mobilizar deputados durante pandemia

Coordenador da bancada do Nordeste na Câmara Federal, o deputado Júlio Cesar (PSD) afirmou ao Jornal O Dia que, por conta da crise do novo coronavírus (Covid-19), que suspendeu as atividades presenciais da Casa, a mobilização de parlamentares para discussão de determinadas pautas está mais difícil.

“Está todo mundo votando dos seus estados, e dificilmente um deputado está em Brasília esses dias, então é mais difícil mobilizar ”, disse o piauiense, em quarentena desde que os primeiros casos da doença começaram a ser registrados no país, principalmente entre alguns políticos do Congresso Nacional.

Apesar disso, Júlio César ressalta que não há nenhum impacto na tramitação e aprovação de matérias no legislativo federal. “Está sendo votado mais coisa de interesse do governo, consensuado. Quando tem quórum mínimo e a matéria é consensuada, nem votação nominal acontece”, explica.

Para viabilizar o funcionamento do Plenário durante a emergência de saúde pública relacionada ao coronavírus, a Mesa Diretora da Câmara dos Deputados regulamentou o Sistema de Deliberação Remota (SDR), que tem sido utilizado para votar e aprovar projetos, sobretudo relacionados ao enfrentamento da pandemia

Breno Cavalcante