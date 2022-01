Júlio Arcoverde repudia divulgação de lista e diz confiar em prefeitos do Progressista

A divulgação de uma lista contendo como vai votar cada prefeito piauiense na disputa pelo Governo do Estado, que foi repercutida em alguns veículos de imprensa essa semana, foi repudiada pelo deputado estadual Júlio Arcoverde, presidente do Progressista no Piauí, através de nota publicada nas redes sociais da sigla partidária.

Na lista com as suposições, 143 prefeitos aparecem apoiando Rafael Fonteles e 50 gestores municipais com a oposição liderada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira. O incômodo de Júlio Arcoverde é porque vários prefeitos filiados ao progressista são apontados como apoiadores de Rafael Fonteles ou estariam indecisos.

Júlio Arcoverde reiterou que o Progressista confia nos prefeitos filiados e classificou a divulgação da lista como insinuação. “Nós que fazemos o Progressista repudiamos veementemente a divulgação dos nomes dos prefeitos que estariam traindo “traindo” nosso grupo político. Confiamos plenamente em nossas lideranças, dos nomes que fazem parte dos nossos quatros. Aqui fica nosso repúdio a qualquer tipo de insinuação”, disse a nota.

