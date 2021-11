Júlio Arcoverde rebate insatisfação de Bessah;

O deputado estadual Júlio Arcoverde comentou o descontentamento do deputado estadual Bessah Filho contra o Progressistas no estado. Nos bastidores o deputado de Oeiras estaria insatisfeito com a falta de apoio de Arcoverde a sua candidatura a deputado estadual. Pré-candidato a deputado federal, Júlio já está distribuindo suas bases entre os aliados do partido, Bessah não estaria recebendo as bases desejadas e enfrenta dificuldades dentro do partido com a chegada de parlamentares como Gustavo Neiva e Marden Menezes.

De forma enfática Júlio rebateu Bessah e disse desconhecer a insatisfação do parlamentar. Para Arcoverde, Bessah estaria tentando resolver o impasse de forma equivocada "Isso é uma coisa que acontece em toda eleição, eu desconheço qualquer descontentamento dele. Isso não é uma ciência, é uma coisa que a gente busca um entendimento e não se resolve assim", criticou Júlio Arcoverde.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

Segundo o presidente do Progressistas internamente não haveria motivos para o descontentamento de Bessah. "Eu desconheço isso, converso muito com o deputado Bessah, ele sabe do meu relacionamento com os deputados do partido e nunca tratou isso comigo, acho que é uma invenção com relação a isso aí. A gente começou essa eleição muito cedo, então as pessoas se sentem desconfortáveis.. Repito que não conheço nenhum descontentamento com relação ao partido e o deputado Júlio, se ele tivesse um descontentamento teria falado comigo. Toda semana tem uma pauta para tentar criar um problema na chapa da oposição", concluiu o político.

