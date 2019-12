Júlio Arcoverde minimiza alinhamento de Lucy Soares com oposição

As discussões a respeito da proposta de Reforma da Previdência enviada pelo governo à Assembleia Legislativa revelaram uma proximidade cada vez maior entre a deputada Lucy Soares (Progressistas) e os membros da bancada de oposição. A parlamentar se uniu a Gustavo Neiva (PSB), Teresa Britto (PV) e Marden Menezes (PSDB) para endossar as críticas de servidores e tentar barrar a tramitação da matéria.



A postura de Lucy, apesar de destoar dos demais membros da bancada do Progressistas, não vem gerando grandes reações entre os dirigentes da sigla no Estado. Para o presidente estadual, deputado Júlio Arcoverde, a parlamentar deve seguir o partido, que já fechou questão a favor do texto enviado pelo governo à Assembleia.



O Progressistas quer é um debate amplo, diz o deputado Júlio Arcoverde - Foto: Arquivo O Dia



“O Progressistas quer é um debate amplo, e é isso que a deputa Lucy está pedindo, que seja discutido. Ela não está entrando na questão de aprovar ou não a Reforma da Previdência. Até porque, a nível nacional, o nosso partido votou quase que de forma unânime a favor da reforma”, disse Júlio.

Lucy Soares também demonstrou entrosamento com a oposição durante as discussões do Orçamento de 2020, quando defendeu a necessidade de um incremento nos valores repassados a órgãos como Defensoria Pública e Ministério Público.

Natanael Souza, do Jornal O Dia