Júlio Arcoverde diz que Progressistas definirá candidatura de Ciro Nogueira em janeiro

O presidente do Progressistas no Piauí, deputado Júlio Arcoverde, demonstrou otimismo com a ascensão do senador Ciro Nogueira ao Ministério da Casa Civil. Para Arcoverde, o novo ministério trará mais força para a oposição no Estado e fortalecerá o relacionamento com os prefeitos piauienses. O deputado, porém, revelou que somente em janeiro do próximo ano o partido definirá se manterá ou não a candidatura de Ciro para o governo do Estado.



Foto: Assis Fernandes/ODIA

O deputado valorizou o novo cargo de Ciro e explicou que a pasta ocupada auxiliará o desenvolvimento de ações para o Piauí.

"A ascensão do senador Ciro ao Ministério da Casa Civil deixa a oposição mais robusta, a gente está trabalhando para que esse fortalecimento ocorra de forma mais específica neste segundo semestre de 2021. O relacionamento melhora, não só com os prefeitos do Progressistas, mas todos aqueles que queiram rumar para a oposição, temos hoje cerca de 150 prefeitos que querem estar com a gente na oposição" afirmou o deputado.

De acordo com a legislação eleitoral Ciro teria que se desincompatibilizar ainda em Março, fato que prejudicaria a sua candidatura ao governo do Piauí.



"O senador Ciro tem sete dias que assumiu, vamos deixar ele fazer esse trabalho neste segundo semestre e a partir de janeiro do próximo ano nós vamos tomar essas decisões. Agora é o momento de deixar as picuinhas políticas de lado, é hora de trabalhar pelo povo do nosso estado", concluiu o parlamentar.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!