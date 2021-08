Julio Arcoverde confirma que será candidato a deputado federal no lugar de Iracema

O deputado estadual Júlio Arcoverde (Progressistas) confirmou ao Portal Odia, na manhã desta terça (31) que será candidato a Deputado Federal no próximo ano. O parlamentar ocupará a vaga que será deixada por Iracema Portella, a deputada já entregou as bases e descartou concorrer a reeleição. Júlio e Iracema já fizeram uma dobradinha na última eleição com votos casados em vários municípios.



Com a candidatura de Júlio Arcoverde a chapa para federal do Progressistas terá uma forte concorrência, além dele disputarão pelo partido Margarete Coelho, Elmano Férrer, Átila Filho e o próprio Júlio Arcoverde, além de outros candidatos ainda não confirmados. Ao lado do PP, o PT e o MDB devem construir as maiores chapas no estado.



Foto: Assis Fernandes/ODIA

