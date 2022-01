Júlio Arcoverde confirma que chapa da oposição está definida; anúncio sai dia 05

O deputado estadual Júlio Arcoverde, presidente do diretório estadual do Progressistas no Piauí, confirmou que a chapa de oposição do Piauí está praticamente definida, resta apenas o anúncio oficial. O evento já foi marcado e ocorrerá no próximo dia 05 de fevereiro, como o Portal ODia antecipou no início do mês , em um centro de convenções no bairro São João, zona leste da capital. A chapa deve ter Silvio Mendes candidato ao governo, com Iracema Portella de vice e Joel Rodrigues disputando o senado.



Arcoverde destacou, após reunião com Silvio Mendes, que o cenário já está consolidado. Pesquisas serão o fator balizador para a escolha da cabeça de chapa, em todos os estudos divulgados Silvio tem ampla vantagem sobre Iracema. “O anúncio do candidato a governador ou governadora vai acontecer no dia 05 de fevereiro às 11h. Todas as lideranças do interior estão sendo convidadas. A nossa chapa está montada com Iracema, Silvio e o Joel e não vai mudar”, afirmou.

O dirigente partidário explicou também que a composição oposicionista caminha para ser uma chapa pura, com os três candidatos majoritários do Progressistas. “Não tem nada decidido com relação a partidos, o que for melhor para a chapa ele (Silvio Mendes) vai fazer. Tive uma reunião de mais de duas horas com ele e ficou certo de seguirmos o que as pesquisas apontarem. Não temos nenhum problema em ser uma chapa pura, eu acredito sempre que temos que estar juntos, o PSDB, o Avante, o União Brasil e o PL, por exemplo, podem estar ao nosso lado, mesmo não estando na nossa chapa majoritária” afirmou.

FOTO: Tarcio Cruz

