Júlio Arcoverde aguarda formação de arranjo para beneficiar Belê

O retorno de Júlio Arcoverde à Assembleia Legislativa ainda não tem data para acontecer. De acordo com o parlamentar, que atualmente é o titular da Secretaria de Esportes de Teresina (Semel), o Progressistas vai esperar a convocação de mais um deputado estadual para o secretariado, para não prejudicar a suplente Belê Medeiros, que foi empossada na última terça-feira.



“Esse assunto foi tratado pelo senador Ciro e pelo governador, e vou tratar com o secretário Osmar Júnior. Ainda não sei a data [do retorno]. A partir do momento que o governador acertou com o Ciro a minha volta, ele já tem alguma coisa em mente”, disse Arcoverde.

A expectativa do Progressistas é que Fábio Novo seja convocado para assumir a Secretaria de Cultura, o que permitiria a permanência de Belê Medeiros na Assembleia Legislativa. A definição deve acontecer nos próximos dias, após os diálogos que o governador vai ter com os líderes dos partidos que fazem parte da base aliada.





João MagalhãesBreno Cavalcante - Foto: Assis Fernandes/ODIA