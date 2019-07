Jucepi pretende reduzir tempo para aberturas de novas empresas

A presidente da Junta Comercial do Piauí (Jucepi), Alzenir Porto, apresentou ao governador Wellington Dias (PT), um plano para reduzir o tempo de conclusão dos processos de abertura de novas empresas de duas para uma hora. A intenção é aperfeiçoar as ferramentas tecnológicas implementadas no órgão.

"Você entra no portal onde todos os órgãos trabalham simultaneamente, vendo o mesmo processo. Estamos trabalhando para que a resposta seja ainda mais rápida. Acredito que chegaremos, principalmente com a utilização do certificado digital", considera Alzenir, que participou de audiência com o governador na última quinta-feira (4).

Alzenir Porto apresentou ao governador Wellington Dias o novo plano da Jucepi - Foto: Ccom



O Piauí, que de acordo com a Jucepi possui com cerca de 200 mil empresas regulares, ocupa hoje o segundo lugar no Ranking de Qualidade Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (Redesim), criado pela Receita Federal do Brasil.

Para a presidente, os avanços são possíveis graças às políticas adotadas nos últimos anos no órgão e pela determinação de Dias pela modernização dos processos. “Não se admite trabalhar com caneta, quando existe certificado em nuvem" ressalta Porto”, enfatizou.

Breno Cavalcante - Jornal O Dia