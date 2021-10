Juazeiro do Piauí: Wilson Gomes é eleito prefeito com 61% dos votos

O candidato Wilson Gomes (PCdoB) foi eleito novo prefeito do município de Juazeiro do Piauí, distante 136 km de Teresina, em eleição suplementar realizada neste domingo (03). Wilson Gomes foi declarado eleito após alcançar um total de 2.481 votos (61,85% %) contra 1.530 votos (38,15%) do candidato Cristiano Galdino (PSD).

Ao todo, 4.227 pessoas compareceram nas 22 seções eleitorais montadas pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PI) no município. A deveria ter ocorrido inicialmente no dia 11 de abril, mas foi adiada pelo pleno do TRE-PI devido as medidas sanitárias impostas em decorrência da pandemia da Covid-19.

Wilson Gomes, eleito prefeito de Juazeiro / Foto: Divulgação

A eleição suplementar em Juazeiro do Piauí foi determinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) após o candidato eleito no pleito de 15 de novembro de 2020, Tonho Veríssimo, ter o registro de candidatura indeferido. Ele possuía uma condenação do ano de 2015 por operar rádio clandestina.

Wilson Gomes foi vice na chapa de Tonho Veríssimo na eleição do ano passado e escolhido pelo grupo político para encabeçar a chapa de situação, que teve o apoio do presidente da Câmara e prefeito interino de Juazeiro, Edimilson Reis.

De acordo com o TRE, a partir da diplomação dos novos eleitos, Prefeito e Vice-prefeito de Juazeiro do Piauí, executada pelo Juiz Raniere Santos, da 34ª Zona Eleitoral, a Câmara Municipal deverá dar posse aos eleitor para entrada em exercício imediato nas funções.

