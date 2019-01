'Juarez Tapety deixa uma lacuna enorme na família e nos oeirenses', diz Vanessa

O ex-deputado estadual ex-prefeito de Oeiras Juarez Piauiense de Freitas Tapety será sepultado no final da tarde deste domingo (27), na cidade de Oeiras, onde o político nasceu, em janeiro de 1931.



Antes do enterro, será realizada uma missa de corpo presente na Paróquia Nossa Senhora da Vitória, igreja matriz de Oeiras, e um dos principais pontos turísticos da cidade.

Juarez Tapety, que foi deputado constituinte do Piauí, faleceu neste sábado (26), aos 87 anos, depois de passar 45 dias internado num hospital de Teresina. Além de parlamentar da Alepi por seis mandatos (não consecutivos), ele também foi secretário de Segurança Pública nos governos de Hugo Napoleão e Mão Santa, além de secretário de Governo deste último, na sua segunda gestão.

Vanessa Tapety, neta de Juarez, e que foi candidata a vice-governadora do estado no pleito de 2018, lamentou o falecimento do avô, e disse que ele deixará uma enorme lacuna na família e em Oeiras.



Vanessa Tapety e o avô, Juarez Tapety (Foto: Arquivo pessoal)

"Foi um grande homem, um grande político. Um homem que deixa um legado enorme, tanto para a política quanto para seus familiares. Oeiras está de luto e toda a família está muito arrasada. Mesmo partindo já aos 87 anos, ele deixa uma lacuna enorme, porque era um porto seguro para todos nós da família e para todos os oeirenses. Oeiras chora essa perda. Só nos deixa saudades e lembranças eternas do grande homem que ele foi. Grande pai, grande irmão, grande avô e grande líder oeirense", afirma Vanessa Tapety, que foi candidata a vice na chapa encabeçada por Dr. Pessoa, a segunda mais votada em outubro do ano passado.

Na noite de sábado, o corpo do político foi velado no salão nobre Deputada Francisca Trindade, na Assembleia Legislativa do Piauí, onde familiares de Tapety receberam amigos e políticos do estado.

Corpo do ex-deputado foi velado na Assembleia (Foto: Divulgação Alepi)

Juarez Tapety completaria 88 anos no próximo dia 31 de janeiro. “Ele viveu 87 anos muito bem vividos e até bem pouco tempo ainda fazia suas estripulias”, declarou o ex-deputado Mauro Tapety, filho de Juarez.



Deputados e ex-deputados, prefeitos, vereadores, o ex-governador Wilson Martins, dentre outros políticos piauienses foram prestar uma última homenagem a Juarez na Casa legislativa.

O corpo chegou à Alepi por volta das 18 horas, e permaneceu no local até as 22 horas, aproximadamente. Ao final da noite, iniciou o traslado de Teresina para Oeiras, onde o velório teve continuidade.

Entre os deputados contemporâneos de Juarez Tapety estão o próprio presidente da Assembleia, Themístocles Filho, e o deputado Fernando Monteiro.

Outros nomes como Homero Castelo Branco, Sabino Paulo, Kléber Eulálio, Luciano Nunes (que hoje é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado), César Melo, dentre outros, também foram deputados na época em que Tapety passou pela Alepi.

Ainda na noite de sábado teve o início do traslado do corpo para Oeiras, cidade natal de Juarez, onde acontece seu sepultamento (Foto: Divulgação Alepi)

Cícero Portela