José Carvalho é reconduzido ao comando do PCdo B no Piauí

O Partido Comunista do Brasil decidiu, durante conferência estadual, no último sábado (02), pela manutenção do presidente, José Carvalho Rufino, no comando da sigla. A eleição ocorreu de forma online e contou com a presença do Governador Wellington Dias e da presidente nacional do partido Luciana Santos. O PC do B luta para construir alianças com siglas de esquerda para sobreviver no Brasil. Com a criação das federações partidárias a legenda trabalha para se unir ao PSB e juntos superarem as cláusulas de barreira impostas pela reforma eleitoral.

José Carvalho Rufino. (Foto: Arquivo O Dia)



Durante o evento o PCdoB reafirmou seu projeto de eleição da deputada estadual Elisângela Moura e também ratificou a importância de estar na base de sustentação do governo estadual. José Carvalho Rufino, presidente reconduzido para os próximos dois anos, destacou a relevância do momento da realização da Conferência. No domingo o partido conseguiu uma importante vitória no Estado, o PC do B saiu vitorioso na eleição em Juazeiro do Piauí levando a vitória o novo prefeito Wilson Gomes.

