Jogadora Tifanny assina filiação ao MDB em São Paulo

Primeira jogadora transexual da história na Superliga, a jogadora de vôlei Tifanny Abreu, 33 anos, assinou ficha de filiação ao MDB em São Paulo na sexta-feira (6). O pedido foi protocolado na Justiça Eleitoral no mesmo dia pelo diretório estadual do partido. Como a filiação foi realizada dentro do prazo de seis meses antes das eleições, a atleta está apta para disputar o pleito.

Na sexta, durante evento de apresentação do projeto do novo ginásio do Vôlei Bauru, que será construído pelo Sesi (patrocinador da equipe), Tifanny comentou informalmente com algumas pessoas que estava refletindo sobre sua filiação ao MDB. Mesmo assim, ela não confirmou se iria efetivamente se filiar ou mesmo concorrer a algum cargo nas próximas eleições.

Após acertar a renovação de seu contrato até o final da Superliga Feminina de vôlei 2018/19, Tifanny saiu de férias com a família e não foi localizada para comentar sua filiação.

FolhapressGéssica Brandino e Marcelo Laguna