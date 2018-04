Joesley Batista volta a falar de entrega de R$ 500 mil a Ciro Nogueira

O senador piauiense Ciro Nogueira (Progressistas) voltou a sofrer acusações em meio às investigações sobre a relação da empresa JBS com partidos e políticos no âmbito da operação Lava Jato. Ontem (25), a TV Globo divulgou reportagem em que a emissora teve acesso ao depoimento concedido dia 6 de abril pelo empresário Joesley Batista a Polícia Federal. No depoimento, o empresário deu detalhes de como ocorreu uma suposta entrega de uma mala de R$ 500 mil ao senador piauiense.

De acordo com a emissora, em depoimento, Joesley Batista voltou a confirmar o pagamento de propina ao Progressistas, sigla presidida por Nogueira. No depoimento, Joesley teria afirmado que a entrega ocorreu em março do ano passado. O empresário comentou que o parlamentar piauiense era um dos principais interlocutores da empresa sobre o que acontecia na operação Lava Jato.



Defesa do senador Ciro Nogueira afirmou que o parlamentar nunca recebeu dinheiro de Joesley e que relação era republicana (Foto: Moura Alves/O Dia)



Em nota veiculada na imprensa nacional, a defesa do senador Ciro Nogueira informou que ele nunca recebeu dinheiro de Joesley Batista e que a gravação da conversa vai comprovar isso. A defesa acrescenta ainda que a relação entre Ciro e Joesley era republicana e natural, já que se tratava de um senador da República e um grande empresário.

A repercussão do depoimento de Joesley ocorreu um dia depois da Polícia Federal realizar operação contra membros do Progressistas, incluindo o senador Ciro Nogueira, por suposta tentativa de obstrução da Justiça. A defesa do senador também afirma que nunca houve tentativa de obstrução, pelo contrário, Ciro Nogueira sempre esteve à disposição das autoridades para contribuir com as investigações. O DIA tentou contato com o senador Ciro Nogueira (Progressistas) através de sua assessoria de imprensa, mas até o fechamento desta matéria não houve retorno.

João Magalhães - Jornal O Dia