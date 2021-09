Joel Rodrigues confirma que renunciará a prefeitura de Floriano para disputar o senado

O prefeito de Floriano, Joel Rodrigues (Progressistas), oficializou o seu rompimento com a base de apoio ao governo do Estado. O gestor confirmou que irá renunciar ao cargo de prefeito da quinta maior cidade do Piauí e está disposto a brigar por uma vaga no senado pela oposição. Curiosamente Joel participou pela primeira vez de um evento com representantes da oposição, ao lado de Silvio Mendes, Iracema Portella e ex-secretários dos governos de Firmino Filho, ainda na noite de quarta.

O prefeito decretou a sua renúncia na cidade e confirmou que o vice-prefeito, Antônio Reis, assumirá a função. De acordo com a legislação o chefe de executivo que quiser se candidatar deve deixar o cargo, se desincompatibilizando, seis meses antes do pleito. No caso do prefeito ele deve renunciar ao cargo e não retorna mais.

"Repito que estou, sim, disposto a renunciar ao cargo de prefeito, porque não tenho apego a cargos, tenho respeito à vontade popular e do partido e sairei com tranquilidade no coração, pelas boas obras e ações que estamos deixando e que ainda estão por vir, que serão executadas agora pelo atual vice-prefeito, Antônio Reis, alguém que participa do governo intensamente e que, além de experiente, é de confiança do povo de Floriano, que o elegeu junto comigo e de todos os que fazem a gestão”, revelou o prefeito em nota.

Joel ainda rebateu as críticas de deputados petistas que criticaram o fato dele ocupar cargos na administração estadual. Segundo o gestor o desembarque do governo já foi comunicado a suas bases políticas.

“Os cargos do Estado são de domínio do deputado Dr. Francisco Costa, então representante da região e que foi o primeiro a ser informado por mim em reunião, sobre as últimas mudanças políticas desde o rompimento do Progressista com o PT, autorizando-o a tomar as devidas decisões administrativas", finalizou Joel Rodrigues.

