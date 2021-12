Joel confirma renúncia à prefeitura no fim de março e nega “abandono” de Floriano

O pré-candidato ao senado da chapa de oposição, Joel Rodrigues, confirmou que deixará a Prefeitura de Floriano no último dia de Março de 2022,a renúncia já está acordada com o vice-prefeito, professor Antônio Reis, e é uma exigência eleitoral para que o prefeito dispute uma cadeira no senado. Joel Rodrigues disputa com o tucano Kléber Montezuma a chapa ao senado, porém o prefeito Progressista larga na frente pelo apoio do Ministro da Casa-Civil, Ciro Nogueira.



Após surgirem críticas sobre o afastamento de Joel da cidade, já que o gestor está rodando o estado com as caravanas da oposição, o prefeito rebateu os críticos e afirmou que mesmo distante, continua comandando a cidade.

“Estou sempre presem Floriano, nos ausentamos principalmente aos finais de semana como este que aqui estamos. Mas quero colocar bem claro que a gestão não é feito por uma pessoa, temos uma equipe, estamos em um quarto mandato de prefeito, temos um comitê gestor de resultado que está presente integralmente na nossa gestão. Não é necessário que o prefeito esteja em todos os locais e todos os momentos, mas que esteja coordenando uma equipe”, afirmou o prefeito.

Quanto à renúncia Joel confirmou até a data quando deixará a cadeira de prefeito. De acordo com a legislação o candidato precisa obrigatoriamente se desincompatibilizar até seis meses antes da eleição.

“Muitos estão incomodados com a nossa pré-candidatura, não imaginavam que a gente evoluiria tão bem até chegarmos a esse índice de 15%. A candidatura do Joel não foi uma imposição, foi um convite que recebemos do nosso líder maior, Ciro Nogueira. Temos um prazo eleitoral, vamos até seis meses antes da eleição e no último dia do mês de março de 2022 vamos renuncia” , finalizou Joel Rodrigues.



