João Vicente se aproxima de filiação ao Podemos e quer parceria com Moro no Piauí

O ex-senador João Vicente Claudino está cada vez mais próximo de uma filiação ao Podemos. A direção nacional do partido oficializou o convite ao empresário que avaliou com “muito interesse” a sua saída do PTB e a ida para o novo partido. Em crise no PTB após um racha entre a direção nacional e a direção estadual, JVC busca um caminho para viabilizar sua candidatura ao governo do estado. A sigla deve ter o ex-juiz da lava jato, Sérgio Moro, como presidenciávele busca nos estados estruturar palanques políticos que fortaleçam o ex-magistrado.



Em entrevista a uma tv local, JVC revelou que acredita no projeto do Podemos. O ex-senador lamentou o momento vivido pelo PTB e afirmou que a situação do partido “não é fácil”.

“O Podemos é um partido que tem minha simpatia, eu tenho no Podemos muitos amigos do tempo do senado, amigos que entraram na política após eu deixar o senado. A gente construiu uma história de amizade empresarial e político, me sinto muito bem e muito a vontade no Podemos. Recebemos o aceno da direção nacional e estamos cumprindo uma etapa dentro do PTB, estou no PTB há vinte anos, todos os mandatos que disputei e as lutas políticas que exerci foram dentro do PTB, não é fácil, mas acredito no Podemos e no pré-candidato a presidência da República Sérgio Moro”, concluiu o empresário.

