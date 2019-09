João Vicente Claudino garante sua permanência no PTB

O ex-senador João Vicente Claudino descartou a possibilidade de deixar o PTB para retornar aos quadros do PSDB. Apesar de ter recebido o convite de lideranças emblemáticas tucanas, como o prefeito Firmino Filho e o vereador Edson Melo, JVC garante que vai permanecer organizando o PTB para a disputa eleitoral do próximo ano.



“Estamos buscando, como presidente de partido político e com a pretensão desse partido de lançar pré-candidatos a vereadores, fazer um trabalho diferente. Não se reúne um partido político apenas para discutir política, eu acho que a essência de um partido é ser um instrumento de transformação social. Possibilitar que as expectativas possam ser ouvidas de verdade e assim ter um plano de governo de trabalho, para que se vá às ruas, converse e aprenda. É necessário ouvir as necessidades de quem vive o dia a dia das comunidades. Vamos realizar várias reuniões ainda. Vamos ouvir e aprender”, afirmou João Vicente





O empresário recebeu convites para ingressar no PSDB, mas nega a possibilidade de aceitar - Foto: Divulgação

No último sábado, dia 14. o PTB de João Vicente Claudino realizou a primeira reunião do projeto Ouvir Teresina. A ação realizada tem como objetivo ouvir representantes de cada região para elaborar um plano de propostas a ser defendido nas eleições municipais.

Natanael Souza, do Jornal O Dia