JVC é cotado para sucessão municipal em 2020, diz Firmino

O prefeito Firmino Filho confirmou que o nome de João Vicente Claudino (PTB) está na lista de possíveis candidatos à sucessão municipal, em 2020. O chefe do executivo voltou a destacar a parceria com o ex-senador e disse que as conversas sobre o próximo pleito estão acontecendo.

“É uma das opções. Nós temos uma quantidade muito grande de possibilidades. Temos candidatos que são mais ligados a nossa administração e candidatos mais de fora. Entre os nomes que estão sendo colocados, se sobressai o do João Vicente. Ele foi nosso parceiro em todas as eleições municipais, só estivemos distante em uma eleição, que foi aquela na qual nós enfrentamos o Elmano [Ferrer]. Então, a gente tem essa amizade e parceria antiga e espero que possamos estar juntos nos ano que vem”, disse.

Firmino também comemorou o retorno de JVC à política e o colocou como um nome forte para compor a chapa majoritária na disputa pelo Palácio da Cidade em 2020. “Não tenho nenhuma dúvida que, caso ele venha a ser o candidato, vai nos representar muito bem”, pontuou.

O prefeito ainda faz mistério sobre o nome que será escolhido para representar a atual gestão na disputa pela Prefeitura de Teresina em 2020. Recentemente, ele chegou a afirmar que a lista já conta com mais de 10 nomes. Entre os cotados, estão membros da administração, como os secretários Charles Silveira, Fernando Said e Kleber Montezuma.

Natanael Souza, do Jornal O Dia