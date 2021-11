João Vicente Claudino comunica saída do PTB a deputados e prefeitos

Uma reunião na última terça (09) selou a saída do ex-senador João Vicente Claudino do Partido Trabalhista Brasileiro. A informação foi confirmada pelo deputado estadual Nerinho (PTB) que revelou os bastidores da reunião. Em um relacionamento conturbado desde que Roberto Jefferson proibiu alianças com partidos de esquerda, o PTB piauiense vive momentos críticos e deve sofrer uma debandada nos próximos meses. JVC deixa o PTB rumo ao Podemos onde deve disputar uma candidatura majoritária. Vinícius do Ó deve continuar sendo o comandante da legenda no Estado.



Nerinho comentou sobre a reunião, que teve a participação de prefeitos e lideranças ligadas ao partido, para ele as brigas familiares e a instabilidade jurídica, instalada no PTB após a prisão de Roberto Jefferson, foram determinantes para a saída de JVC.

“Nos reunimos com o senador João Vicente ontem e ele explicou a real situação do PTB, Certeza é isso que ele vai deixar o PTB, não está tendo mais a união a nível nacional, brigas internas, brigas de família e ele não se sente mais a vontade no partido. Está tendo várias dificuldades jurídicas e muitas dificuldades em ter uma consolidação e uma unificação a nível nacional e falou da possibilidade de ir para o Podemos. Antes de tomar qualquer decisão ele confirmou que irá se reunir com todos e informar o caminho. Ele nunca fez pressão, mas qualquer decisão que ele tomar ele comunicará aos aliados”, afirmou Nerinho.

Nerinho ratificou mais uma vez que não existe qualquer possibilidade de deixar a base aliada do governo. O deputado e a sua companheira, Janainna Marques, busca uma sigla para se acomodarem.

“Nós somos da base do governo Wellington Dias, tanto eu quanto a deputada Janainna permanecemos na base do governo, não muda nada, já disse para você n vezes, não muda nada, isso é fato. Vamos sentar com o governador Wellington Dias, com os amigos para podermos ver. Política vive-se a todo o momento, até ontem o PL estava totalmente certo, por exemplo, e surgiu um fato novo. Temos até o dia 02 de Abril para tomarmos essa decisão. Com calma, serenidade vamos avaliar. A minha permanência no PTB é impossível.”

FOTO: PTB/Divulgação

Vinícius fica na presidência do PTB

Com a saída de João Vicente Claudino do PTB o comando do partido deve mesmo ficar com Vinícius do Ó, que já vinha coordenando o partido. Uma reunião com a direção nacional do PTB definirá o destino da sigla no Piauí.

“O presidente Vinícius deve ter uma reunião agora amanhã com o PTB nacional e ele vai analisar. O PTB está tendo uma questão jurídica muito forte e o Vinícius vai levar essa questão para a executiva nacional e saber o que deve ser feito para resolver esse problema, depois ele volta para conversar com a gente. Mas ele deve continuar na presidência do PTB”, concluiu o deputado Nerinho.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!