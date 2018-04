Um grupo de dez partidos políticos se reuniu na tarde de ontem (30) com o empresário João Vicente Claudino, para pedir que o ex-senador seja candidato ao governo do Estado pela oposição nas eleições de outubro. O grupo político planeja uma coligação para disputar vagas na Assembleia Legislativa do Piauí e na Câmara Federal e busca um candidato a governador que consiga unificar todo o grupo em torno de seu nome.

Ao O DIA, o presidente regional do PPS, Celso Henrique, informou que no encontro, João Vicente Claudino reafirmou o desejo de ser candidato, e explicou que encomendou uma pesquisa para saber as intenções de voto dos piauienses, que será divulgada até 15 de maio. “Com a pesquisa em mãos, ele vai analisar o cenário. Se mostrou com muita vontade de ser candidato, recebeu o apoio do grupo de partidos, caso ele confirme a pré-candidatura, já vai formar eventos para divulgar melhor seu nome”, pontuou Celso Henrique.

João Vicente aguarda pesquisa para decidir se será candidato ao governo. (Foto: Divulgação)



Além do PPS, a reunião contou com a presença de representantes do Podemos, Avante, Patriota, Rede Sustentabilidade, PMN, Solidariedade, PV, PRP e PHS. Atualmente, João Vicente Claudino é filiado ao PTB, que encontra-se dividido e tem dois deputados estaduais na base aliada do governador Wellington Dias. A possibilidade do senador Elmano Ferrer (Podemos) ser o candidato a governador também foi discutida na reunião.

O encontro ocorreu no escritório de João Vicente Claudino, na sede da empresa Socimol, na zona sul de Teresina. Desde o ano passado que o empresário tenta viabilizar uma candidatura ao governo do Estado e tem a simpatia de muitos prefeitos do interior. Apesar de parte do PTB está no governo, ele rejeita as possibilidades de aliança com o Wellington Dias (PT), que deve concorrer à reeleição neste ano.

João Magalhães