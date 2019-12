O deputado estadual João Madson (MDB) subiu o tom ao pedir um posicionamento do vereador Luiz Lobão (MDB) sobre em quem ele votará para prefeito nas eleições municipais do próximo ano. João Madson disse não saber se Lobão vai manter sua pré-candidatura a prefeito no MDB, se vai desistir para apoiar Dr. Pessoa ou se prefere ficar com o pré-candidato indicado pelo prefeito Firmino Filho.

“O (vereador) Lobão precisa vir a público para dizer em quem ele vai votar, porque eu vejo que ele está no grupo do prefeito Firmino. O grupo do prefeito terá um candidato. Não é justo que ele fique no MDB com outro candidato. Não é junto que ele tome uma vaga de um vereador do MDB que esteja filiado ao partido e apoiando o Dr. Pessoa”, afirmou.

A pré-candidatura do vereador Luiz Lobão, no entanto, está comprometida devido a uma decisão da direção municipal do MDB. A sigla definiu que os filiados que decidirem sustentar pré-candidatura a prefeito e disputarem a convenção, não poderão lançar candidatura a vereador em caso de derrota.

“O presidente deixou muito claro. Se ele for disputar a convenção ele não pode nem ser candidato a vereador. Ele tem que optar. Se ele for pra convenção com o Dr. Pessoa ele não entra na lista de vereadores. Ou ele é pré-candidato a vereador apoiando o Dr. Pessoa ou ele não é porque na hora da convenção ele vai perder e perde também a vaga de vereador”, apostou o deputado.

Deputado afirmou que observa o vereador Luiz Lobão na base do prefeito Firmino Filho (Foto: Elias Fontinele / O DIA)

O presidente do diretório municipal do MDB, deputado estadual Themístocles Filho, já afirmou que Dr. Pessoa é o pré-candidato a prefeito de Teresina do partido. O deputado estadualHenrique Pires, que se colocava como pré-candidato na disputa pelo Palácio da Cidade, anunciou desistência em favor de Pessoa.

Otávio Neto