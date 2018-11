João Madison diz que Ibaneis pode ser ponte entre Wellington e Bolsonaro

O deputado estadual João Madison (MDB) afirmou nesta terça-feira (13) que o governador eleito do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), deve ter um papel importante na aproximação entre o governador Wellington Dias (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PSL), a partir do próximo ano.



"Nós estivemos sábado com o governador Wellington Dias visitando o governador Ibaneis lá em Corrente. Fomos à sua fazenda, onde ele estava descansando. E ele está fazendo essa ponte com o presidente Bolsonaro, que é muito importante, porque agora o Bolsonaro é presidente de todos os brasileiros, inclusive dos piauienses", avalia João Madison.

No último final de semana, Wellington esteve reunido com Ibaneis na cidade de Corrente, onde o governador emedebista viveu durante sua infância e boa parte da adolescência. Na cidade, o chefe do Executivo piauiense inaugurou obras de mobilidade urbana, e Ibaneis participou das solenidades.

Na campanha eleitoral, quando ainda era candidato, Ibaneis declarou apoio a Jair Bolsonaro na disputa pela Presidência da República contra Fernando Haddad (PT), que no Piauí recebeu o apoio do correligionário Wellington Dias.



Foto: Arquivo O Dia

Federalização da Cepisa - O parlamentar emedebista também comentou a recente reunião que Wellington teve com o presidente Michel Temer (MDB), na qual o petista fez um apelo pela liberação de R$ 860 milhões referentes à dívida que a União tem com o Piauí pela federalização da Cepisa (Companhia Energética do Piauí), em 1997.

Madison garante que há uma boa vontade do presidente Temer nessa questão, e, segundo o deputado, Wellington errou em ter demorado a ter esse encontro com o presidente para tratar do assunto.

"Se ele tivesse feito essa visita antes talvez esse problema da Cepisa já tivesse sido resolvido. Ele foi prontamente atendido pelo presidente Temer, que colocou todas as condições para que isso possa acontecer. O Governo do Estado tem condições de receber esses mais de R$ 800 milhões, porque é uma obrigação [da União], e o governador Wellington Dias sabe entrar e sair muito bem dessas reuniões", avalia João Madison, acrescentando que o presidente Temer "deixa um legado que, ao final do seu mandato, muitas pessoas irão reconhecer".

Emedebista defende corte na própria carne por redução da máquina

O deputado João Madison afirma que, assim como o presidente Bolsonaro, o governador Wellington Dias também precisa adequar a máquina pública do governo estadual ao atual momento de crise por que passa o país, mesmo que isso exija cortes inclusive de secretários da cota do MDB.

"O Governo Federal está diminuindo a sua máquina administrativa. Então, é importante fazer isso aqui. O governador tem que adequar, tem que cortar, até mesmo as [secretarias] que nós indicamos. Ser secretário não é a única forma de participar do governo, existem outras formas. O que nós não podemos, neste momento, é atrasar salários. O que nós não podemos é deixar o governo parar. Então, o governo tem que cortar terceirizados, aluguel de carros... E a Assembleia Legislativa está preparada para cooperar com o Governo do Estado naquilo que o governador mandar e que for justo", concluiu Madison.

Cícero Portela