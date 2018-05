João Mádison anuncia a inauguração da O Dia TV na sexta-feira

O deputado estadual João Madison Nogueira (MDB) ocupou o espaço dedicado aos pequenos avisos, na sessão desta quinta-feira (17), para comunicar e convidar os colegas para a inauguração da “O Dia TV”, que acontece nesta sexta-feira (18), às 19 horas.

João Madison elogiou a determinação dos empresários Valmir Miranda e Paiva Igreja ao lançar um novo veículo de comunicação que será fundamental na divulgação das belezas piauienses. A “O DiaTV” vai retransmitir a programação da Rede TV.

O lançamento no novo produto do Sistema O DIA de Comunicação vai acontecer durante a edição deste ano do Marcas Inesquecíveis. O evento, que premia as empresas mais lembradas pelos piauienses, é promovido pela O DIA TV, afiliada da Rede TV, e será transmitido ao vivo pelo canal 23.





Nayara Felizardo