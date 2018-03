João Henrique oficializa desistência da pré-candidatura ao Governo do Piauí

O ex-ministro João Henrique Sousa comunicou oficialmente a sua desistência da disputa pelo Governo do Estado à executiva do MDB durante reunião nesta segunda-feira (19). João Henrique foi convidado para coordenar nacionalmente a candidatura do indicado pelo partido para as eleições de presidente da República.

O presidente do Sesi afirmou que não queria dividir o partido em uma eventual vitó- ria na convenção pela candidatura própria. “Eu preferi sair do cenário. O que eu espero, e que eu deixei claro, é que sacrifício valha a pena, ou seja, que eles tenham vitória nessa coligação e coloque o deputado Themístocles na condição de vice”, declarou.

O presidente do MDB no Piauí, o deputado Marcelo Castro, disse que com essa decisão de João Henrique o partido ficou livre para decidir seu futuro político, reafirmando o apoio ao governador Wellington Dias (PT) e reivindicando a indicação de vice na chapa. “É inadmissível, que é impensável o MDB, pela sua importância, não participar da chapa”, pontuou.



Em reunião ordinária, João Henrique anuncia que não irá mais disputar um cargo eletivo em outubro (Foto: Jailson Soares/O Dia)



Mesmo com a tendência de Michel Temer tentar a reeleição, a indicação do MDB para disputar a presidência ainda não está definida e, segundo Marcelo Castro, essa formatação da conjuntura nacional deverá influenciar parcialmente na proposta do partido no Estado. Assim, o MDB não deverá apoiar o candidato de Wellington Dias ao Palácio do Planalto.

“Dificilmente um partido tem ordem unida a nível nacional, estadual e municipal. Isso não é o desejável, mas é natural ocorrer. O MDB institucionalmente vai se comportar como se comportou nas eleições passadas, apoiando o candidato oficial do partido. Isso é inquestionável”, destacou.

Ithyara Borges - Jornal O Dia