João Henrique assume pré-campanha de Temer à presidência

O ex-ministro e vice-presidente do MDB no Piauí, João Henrique, foi confirmado como coordenador da pré-campanha do presidente Michel Temer (MDB). A informação sobre o convite feito ao piauiense para assumir a função foi publicada no início de março pelo Portal O DIA, e repercutiu agora na imprensa nacional.







De acordo com o Jornal O GLOBO, mesmo sem ter certeza de que será candidato, João Henrique já coordena reuniões estratégicas desde o início de abril. “Nos últimos dias, Almeida Sousa tem se reunido frequentemente com o grupo de Temer e também com os principais assessores de campanha de Meirelles. É ele que tem organizado os encontros com dirigentes regionais do PMDB, e também realizado reuniões periódicas com empresários para viabilizar uma candidatura do partido”, diz o trecho da matéria publicada ontem (26).

Nesta semana, Temer se reuniu com representantes de oito diretórios estaduais do PMDB, e a previsão é que ainda faça dois encontros com os outros diretórios na semana que vem. Ainda segundo O GLOBO, João Henrique esteve no encontro acompanhando o presidente e o ex-ministro da Fazenda.

Em março, o ex-ministro informou ao Portal O DIA que havia suspendido a caravana pelo interior do Piauí e não seria mais candidato ao Governo do Estado. A decisão foi motivada pelo convite de Michel Temer (MDB) para coordenar, em nível nacional, a possível campanha à reeleição do presidente. “Houve essa conversa, essa possibilidade de o presidente vir a ser candidato. Ele conversou comigo e disse que se viesse a ser candidato ou estivesse apoiando outro, gostaria de me ter no núcleo da campanha a nível de Brasília”, afirmou João Henrique na ocasião.

O piauiense é amigo de Michel Temer há muitos anos, e é considerado como um dos mais fieis ao grupo de apoio ao presidente. Atualmente, ele é presidente do Conselho Nacional do Serviço Social da Indústria (Sesi).

O Portal O DIA tentou falar com João Henrique neste sexta-feira (27), mas todos os contatos dele estavam desligados.

Nayara Felizardo, com informações do Jornal O GLOBO