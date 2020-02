João de Deus toma posse e PT se torna a maior bancada na Alepi

Suplente na coligação governista nas eleições de 2018, João de Deus (PT) assumiu nesta segunda-feira (17) um assento na Assembléia Legislativa do Piauí (Alepi). Ele ocupa a cadeira do deputado Pablo Santos (MDB), titular que deixou o mandato para reassumir a Fundação Hospitalar do Estado (Fepiserh).

Leia também: Francisco Costa assume a liderança do governo na Alepi

Essa será a quinta passagem do petista pelo legislativo estadual, que se mostrou empolgado em voltar a Casa como parlamentar. “A política é a arte da conversa, da negociação. Enfim, quero estar sendo muito propositivo, apresentando projetos para podermos ajudar a melhorar a vida dos piauienses”, disse.



O partido vai inclusive reivindicar a presidência da CCJ - Foto: Thiago Amaral/Alepi



Com o retorno de João de Deus, o Partido dos Trabalhadores passa a ter a maior bancada na Alepi. Assim, a sigla deve enfatizar seu pleito na nova composição das comissões técnicas da Assembléia, inclusive reivindicando a presidência da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

O presidente do PT no Piauí, deputado federal Assis Carvalho, comemorou a volta do colega às atividades parlamentares, para ele, um dos melhores quadros da agremiação. “Ele como deputado passa a ter mais mobilidade para visitar as bases e assim animar a militância para discutir o legado do nosso partido”, finaliza.

Breno Cavalcante, do Jornal O Dia