João de Deus pode assumir cadeira na Alepi nos próximos dias

O ex-deputado João de Deus(PT) pode retornar à Assembleia Legislativa nos próximos dias. Informações de bastidores dão conta que o governador Wellington Dias (PT) deu início às conversas para convocar, pelo menos, mais um deputado para o secretariado, proporcionando a ida de João de Deus, sétimo suplente da coligação governista, para o parlamento.

O retorno de João de Deus à Alepi é visto como estratégico pelo aliados do Karnak. Com experiência no legislativo, o ex-deputado deve voltar a ocupar a função de líder do governo, como aconteceu na legislatura passada.

A expectativa é que a definição sobre o retorno de João de Deus ao parlamento aconteça nas proximas semanas, antes do recesso parlamentar.



Retorno de João Deus à Alepi é visto como estratégico por aliados - Foto: Divulgação



O nome mais cotado para o secretariado é Fábio Xavier (PL), que deve retornar ao comando da Secretaria das Cidades, ocupada atualmente por seu irmão, Gustavo Xavier.

Caso seja confirmado na Assembleia Legislativa, João de Deus será o sétimo suplente a ser empossado. Já tomaram posse: B.sá (Progressistas); Warton Lacerda (PT); Magalhães (PT); Ziza Carvalho (PT); Belê Medeiros (Progressistas); e Elisangela Moura (PC do B).

Luiz Carlos OliveiraNatanael Souza - Jornal O Dia