João Amoêdo cumpirá agenda em Teresina na quarta-feira

O presidente nacional do Partido NOVO, João Amoêdo, visitará Teresina na próxima quarta-feira (27) para cumprir agenda oficial. Na capital piauiense, ele, que foi candidato a presidente da República nas últimas eleições, participará de eventos de filiação do partido e se encontrará com apoiadores. O principal objetivo da vinda de Amoêdo é alinhar as ações de seu partido para as eleições municipais de 2020.



João Amoêdo virá a Teresina na próxima quarta (26) - Foto: Marcello Casal jr/Agência Brasil

Esta é a segunda vez que João Amoêdo visita Teresina. No ano passado, o presidente nacional do NOVO cumpriu agenda na capital durante a campanha eleitoral. Na visita desta semana, ele concederá entrevista a um meio de comunicação local, participará de uma coletiva, à noite se juntará a membros do NOVO em um jantar para comemorar a meta atingida de 150 filiações à legenda no Piauí.

Na quinta-feira (27), Amoêdo se reunirá com os coordenadores do Núcleo Estadual e do Núcleo Municipal do NOVO para discutir os próximos passos do partido no Estado, além de também conceder novas entrevistas a meios de comunicação da capital.

Maria Clara Estrêla