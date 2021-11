Jeová nega interesse em ser candidato ao governo do Piauí,

O presidente da Câmara Municipal de Teresina, Jeová Alencar, criticou noticias que circularam na imprensa de que ele poderia ser candidato ao governo do Estado. Para Jeová os "boatos" teriam como função prejudicar sua pré-candidatura a deputado estadual no próximo ano. Em uma chapa concorrida no MDB, Jeová brigará com líderes históricos do partido como Themistocles Filho, Pablo Santos, Zé Santana, Henrique Pires e João Madison. A candidatura de Jeová estaria "incomodando" uma ala da sigla que se sentiu ameaçada.



Jeová valorizou o apoio recebido no interior do estado, porém descartou completamente outra candidatura que não seja a deputado estadual.

"Eu agradeço, meu nome estar sendo lembrado é até honroso, mas neste momento nosso foco principal é o nosso trabalho pela cidade. Estamos recebendo muitos convites dos amigos do estado do Piauí, vamos buscar um voo para deputado estadual. De maneira alguma serei candidato ao governo, com a proximidade da eleição é natural o surgimento de especulações, tomara que não colocaram aí para queimar. Temos o pé no chão, sabemos o que queremos e para onde vamos. Se formos candidato no ano que vem será para deputado estadual", finalizou Jeová Alencar.

