Jeová nega dificuldades para formação de chapa proporcional do MDB

O presidente da Câmara Municipal de Teresina, Jeová Alencar, nega que o MDB esteja enfrentando dificuldades para formar uma chapa proporcional para disputar cadeiras no legislativo municipal em 2020. De acordo com ele, a presença de Dr. Pessoa, que será o candidato da sigla na disputa majoritária, tem atraído cada vez mais nomes interessados em ingressar no palanque emedebista.

“Tem pessoas procurando o MDB, procurando o presidente Themístocles, procurando o vereador Zé Nito e o vereador Jeová Alencar. Com esse puxador de votos, os pré-candidatos vêm por ‘osmose’, com naturalidade. Estamos centrados na pré-campanha do Dr. Pessoa”, declarou.



A fala de Jeová vai de encontro com as especulações que surgiram nos últimos dias. De acordo com informações de bastidores, o MDB estaria com dificuldades para atrair pré-candidatos, que estariam inseguras com o fato da chapa contar com dois nomes que são considerados fortes na disputa, como o próprio presidente da Câmara, que em 2016 obteve mais de 10 mil votos.

A ideia das lideranças do MDB é eleger entre três e quatro vereadores nas eleições de 2020.

Natanael Souza, do Jornal O Dia