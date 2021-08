Jeová intensifica pré-candidatura e recebe adesões no interior

O presidente da Câmara Municipal de Teresina, Jeová Alencar, pré-candidato a deputado estadual pelo MDB, têm intensificado nos últimos dias a agenda de visitas pelo interior do estado. Recentemente o vereador esteve nas cidades de São Pedro do Piauí, Água Branca e Parnaíba junto a vereadores e suplentes nestes municípios Jeová deve encontrar uma chapa difícil no MDB e briga com deputados experientes no partido.

O político revelou detalhes das visitas pelo interior e destacou que 2021 será o ano de construir diálogos para 2022.

Jeová Alencar (Foto: Arquivo O DIA)

"Sempre recebemos convites de vários amigos no interior do Piauí, a gente fica muito feliz, temos caminhado bastante conhecendo o nosso estado e a realidade. Caso formos para uma candidatura futura estaremos ciente do que iremos encontrar e trabalhar para o povo do nosso estado. Fico feliz em ser recebido e receber adesões, a política é a arte do diálogo e procuro fazer isso com simplicidade e tranquilidade, a eleição é no próximo ano e esse é o momento de dialogar" concluiu o vereador.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!