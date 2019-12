Jeová faz críticas e diz que Firmino só “está preocupado com eleição

O presidente da Câmara Municipal de Teresina (CMT), vereador Jeová Alencar (PSDB), criticou as declarações do prefeito Firmino Filho (PSDB) sobre deixar a cargo do seu sucessor a tarefa de implementar mudanças no sistema previdenciário da capital piauiense. Ao lado de Estados, municípios também ficaram de fora das novas regras promulgadas pelo Congresso Nacional.

Leia também: Jeová nega dificuldades para formar chapa proporcional do MDB

Para o parlamentar municipal, é necessário uma atenção quanto ao tema, porém, enfatiza que o gestor tucano tem deixado de lado as questões administrativas importantes para a cidade, como por exemplo a questão da mobilidade urbana, em detrimento de assuntos políticos, mais exatamente nas eleições que se aproximam.

“Acho que essa é uma discussão [da Previdência] hoje pautada a nível nacional, mas cabe a cada gestor analisar e tomar a sua decisão. Acredito que o prefeito está preocupado mesmo é com eleição, de 2020 e 2022. Infelizmente temos a cidade precisando, urgentemente, do amparo público, principalmente a integração e infelizmente não vemos uma solução a curto prazo”, disparou.



Alencar entende que a Prefeitura não tem solução para os problemas - Foto: Assis Fernandes/O Dia



Apesar de admitir a necessidade de adequar o sistema previdenciário próprio da capital às regras federais, Firmino afirmou à imprensa na última terça-feira (3) que, dada a situação ainda superavitária o Instituto de Previdência do Município de Teresina (Ipmt), é um tema que pode ser feito posteriormente ao seu mandato.

Apesar de ainda estar filiado ao mesmo partido do prefeito, Jeová deve oficializar sua ida ao MDB no próximo ano. Na Câmara, tem endurecido as críticas à gestão municipal.

Breno Cavalcante, do Jornal O Dia