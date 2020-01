Jeová diz que Dr. Pessoa vai ‘puxar votos’ para a chapa do MDB

O presidente da Câmara Municipal de Teresina, Jeová Alencar, tem demonstrado confiança na formação da chapa proporcional do MDB que irá disputar cadeiras no legislativo municipal no próximo mês de outubro.

Jeová diz que Dr. Pessoa vai ‘puxar votos’ para a chapa. (Foto: Assis Fernandes/O DIA)



O parlamentar, que deve assinar a ficha de filiação à sigla durante a janela do próximo mês de março, acredita que a chapa irá eleger entre quatro e cinco vereadores para a próxima legislatura. Para Jeová, um dos diferenciais do grupo é o fato do MDB contar com Dr. Pessoa como pré-candidato a prefeito.

“Muitas pessoas têm nos procurado para ser candidato pelo MDB, uma vez que temos um pré-candidato a prefeito que é um puxador de votos. Não tenho nenhuma dúvida de que teremos muitos votos de legenda, por conta do Dr. Pessoa”, ressaltou Jeová.

O presidente da Câmara Municipal também afirmou que tem trabalhado para tentar atrair novas lideranças para ajudar a formar a chapa proporcional do MDB, que também conta com o vereador Zé Nito.

“Estamos trabalhando dia e noite para que a gente possa levar o maior número possível de candidatos, procurando bons quadros para serem candidatos a vereador pelo MDB”, disse.





Natanael Souza