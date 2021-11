Jeová diz que candidatura de Pessoinha não o prejudica, “O sol brilha para todos”.

O presidente da Câmara Municipal de Teresina, Jeová Alencar (MDB), comentou a mudança de planos do filho do Prefeito de Teresina, João Pessoa, o Pessoinha. Com uma candidatura enfraquecida, Pessoinha desistiu de disputar uma cadeira federal e será candidato a deputado estadual no próximo ano. Curiosamente a mudança de planos do filho do prefeito causou um mal-estar na base aliada, a alteração prejudicaria a estratégia de Jeová em Teresina. O objetivo do parlamentar era fazer uma dobradinha com pessoinha em Teresina, algo que se torna inviável com a ida dele para a disputa estadual.



O alto número de pessoas com ambições políticas no primeiro escalão da gestão municipal também tem incomodado vereadores e aliados, além do filho do prefeito, a primeira dama, Samara Conceição, a assistente pessoal do Prefeito, Sol Pessoa, e até mesmo o secretário de comunicação, Lucas Pereira, teriam interesse em se candidatar nos próximos anos.

De acordo com Jeová a candidatura de Pessoinha a deputado estadual seria um direito dele, porém o vereador não demonstrou preocupação com a concorrência do filho do Prefeito, “O pessoinha tem toda a capacidade de pleitear a candidatura a deputado federal ou estadual, é um direito dele, é um desejo pessoal dele, tem todo o nosso respeito. De maneira alguma prejudica a nossa candidatura, o sol brilha para todos”, ironizou Jeová Alencar.



