Jeová critica reforma eleitoral aprovada no senado e chama de “distritão maquiado”

O presidente do MDB em Teresina, Jeová Alencar, criticou as mudanças feitas no sistema eleitoral para o próximo ano. As alterações aprovadas no senado na última quarta (22) dificulta a articulação para partidos menores e fixa parâmetros mais competitivos para a eleição de candidatos a deputado federal e estadual. Curiosamente o posicionamento de Jeová Alencar se choca diretamente com o do presidente do MDB no estado, Marcelo Castro, que elogiou as mudanças eleitorais.



O vereador lembrou que a medida prejudicará os partidos menores favorecendo as grandes siglas do Brasil.

“Já tivemos o impacto das mudanças nas eleições municipais, isso busca fortalecer os partidos. Com essas novas regras que só poderão concorrer os candidatos que tiverem pelo menos 20% dos votos, isso é um “distritão maquiado”. O bom de tudo isso é que teremos que formar realmente um partido e formar as bases, buscar fortalecer as bases. Dificilmente um partido pequeno poderá chegar a deputado federal desta forma, os candidatos vão buscar os partidos com maior viabilidade eleitoral”, concluiu o dirigente partidário.

FOTO: Arquivo ODIA

