Jeová Alencar troca evento de filiação ao MDB por solenidade reservada

O presidente da Câmara Municipal de Teresina (CMT), vereador Jeová Alencar (PSDB) decidiu antecipar sua filiação ao MDB para esta sexta-feira (20). O parlamentar havia anunciado a realização de um evento para marcar sua chegada ao novo partido, que agora será limitado a algumas pessoas, por conta da ameaça do novo coronavírus (COVID-19).



“Tínhamos convidados muitos amigos, seria uma festa grande, mas para evitar aglomeração de pessoas decidimos cancelar, pois achamos mais prudente fazermos em um local reservado”.

A própria CMT, como outras casas legislativas do país, já vem adotando uma série de medidas de prevenção ao COVID-19, suspendendo a realização de audiências públicas e limitando a quantidade de sessões durante a semana bem como o trânsito de pessoas no local.

“Não podemos ir na contramão do que está acontecendo em todo mundo em meio a essa pandemia do coronavírus. Tomamos algumas medidas de precaução, as sessões ordinárias acontecerão só as quartas-feiras e serão restritas ao vereadores, a imprensa e funcionários, mas qualquer cidadão poderá assistir de casa através da internet”, finaliza Jeová.





João MagalhãesBreno Cavalcante