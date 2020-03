Jeová Alencar oficializa adesão ao MDB

O presidente da Câmara Municipal de Teresina (CMT), vereador Jeová Alencar, assinou, na manhã desta sexta-feira (20), sua ficha de filiação ao MDB, oficializando assim sua desvinculação partidária ao PSDB e colocando um ponto final sobre uma possível permanência nos quadros desta agremiação.

Vereador deixa o PSDB para disputar a reeleição pelo MDB (Foto: Nayana Miranda)



“Estou muito feliz em fazer parte do MDB, um partido que confunde a sua história com a do nosso país. As grandes mudanças e transformações por qual passaram nossa nação, o MDB estava ajudando. Com todo nosso time, viemos para somar e ajudar a todos”, disse o novo emedebista.

Assinatura da ficha de filiação aconteceu na presença de poucas pessoas (Foto: Nayana Miranda)

O ato de adesão aconteceu de forma reservada, na residência do presidente da Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi), Themístocles Filho (MDB), principal articulador da chegada do ex-tucano ao partido. “É uma honra para nós ele fazer de parte, de fato e de direito, do nosso partido”, declarou o deputado.

A expectativa era que o MDB fizesse um grande evento para marcar a chegada de Jeová ao seu quadro de correligionários, cancelado devido a ameaça do novo coronavírus (Covid-19). A filiação foi acompanhada pelo pré-candidato a prefeito do partido, Dr. Pessoa, do deputado Henrique Pires e do vereador Zé Nito.

Breno Cavalcante