Jeová Alencar admite dificuldades na chapa do MDB, mas nega saída do partido

O presidente da Câmara Municipal de Teresina, vereador Jeová Alencar (MDB), admitiu, em entrevista na manhã desta segunda (04), dificuldades do MDB na formação das chapas proporcionais da legenda. Com o fim das coligações e o novo formato político, o MDB precisará quase dobrar a sua votação para manter o número de deputados estaduais eleitos. Jeová brigaria com deputados de uma alta margem de votação, fator que inviabilizaria o caminho do vereador.





Foto: Tárcio Cruz/ODIA

Com 285 mil votos em 2018, o MDB faria apenas quatro deputados na atual conjuntura, perdendo duas cadeiras na Assembleia Legislativa. Jeová explicou a sua situação na legenda e revelou que não tem como trocar de partido no momento.

"Acho que assim como aconteceu em Teresina, com o fim das coligações os partidos precisarão lançar o maior número de candidatos possíveis, com isso talvez caia um pouco a votação. Agora eu não tenho como sair do partido, não tenho janela, não tenho porque sair nesse momento do MDB", concluiu o deputado.

