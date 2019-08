Jeová acredita em consenso no MDB em torno de Dr. Pessoa

Prestes a oficializar sua filiação ao MDB, o presidente da Câmara Municipal de Teresina (CMT), vereador Jeová Alencar (PSDB), não teme a disputa interna que ocorre hoje no partido em torno de uma candidatura majoritária nas eleições de 2020 na capital. Ele acredita na união entre os correligionários quando da disputa eleitoral.

O impasse acontece porque, além de Dr. Pessoa, recém-chegado à legenda, nomes como do vereador Luiz Lobão, este aliado do prefeito Firmino Filho (PSDB), a quem a sigla faz oposição, e do deputado estadual Henrique Pires manifestam o desejo de representar a sigla no pleito do próximo ano. Jeová afirma que o assunto será decidido até as convenções, mas ele acredita em consenso.



Foto: O Dia

“Tanto o vereador Luiz Lobão, que é meu amigo, como o deputado Henrique Pires, são bons nomes filiados ao MDB e tem todo o direito de pleitear, isso é normal e justo, mas acredito que quando chegarmos próximo das convenções o partido estará unido, pode ter certeza”, disse o chefe do legislativo municipal.

Jeová é entusiasta da candidatura de Dr. Pessoa. A chegada de ambos ao MDB acontece por intermédio do presidente da Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi), deputado Themístocles Filho, que é o responsável pela condução do partido em Teresina e também defensor do nome de Dr. Pessoa na disputa pelo Palácio da Cidade

Breno Cavalcante - Jornal O Dia