Jean Abreu anuncia pré-candidatura a vereador e pode deixar o PMN

O cabeleireiro Jean Abreu (PMN) deverá lançar candidatura a vereador de Teresina. A informação não é nova, mas Jean poderá disputar sua candidatura em outro partido. Jean Abreu é pai da jovem Camilla Abreu, morta pelo então capitão da Polícia Militar, Allisson Wattson , no dia 25 de outubro de 2017.

Com carreira política já lançada, onde foi candidato a deputado estadual na ultima eleição de 2018, Jean conversa com outros partidos em busca de viabilizar uma possível candidatura para o legislativo teresinense. Nos últimos dias, as conversas foram mais alinhadas com o PTC, presidido em Teresina pelo ex-candidato a senador, Gustavo Henrique.

“Ainda não fechei nada 100%. É uma possibilidade, caso não dê certo continuar no PMN, partido em que estou, eu fico com o PTC, do Gustavo Henrique”, afirma Jean.

Com uma votação de 2.694 na campanha de deputado federal, Jean levanta a bandeira da segurança pública e espera uma votação que viabilize sua eleição.

“Me candidatei no ano passado, obtive essa votação, agora espero me candidatar a vereador de Teresina”, completa.

Rodrigo Antunes