Japão lança satélite espião para analisar instalações da Coreia do Norte

O Japão lançou hoje (27) com sucesso um foguete com um novo satélite espião destinado a tarefas como obter informação sobre as instalações de mísseis da Coreia do Norte, informou a Agência Aeroespacial do Japão (Jaxa, na sigla em inglês).

O satélite foi posto em órbita a bordo de um foguete modelo H-2A lançado a partir do centro espacial Uchinoura da Jaxa, na cidade de Kagoshima, como tinha programado a agência.

Este satélite de reconhecimento óptico será usado em tarefas como analisar o desenvolvimento nas instalações de lançamento de mísseis ou de testes nucleares da Coreia do Norte, e eleva para um total de sete o número de aparelhos japoneses deste tipo.

O Japão planeja posicionar até dez satélites espiões, incluindo os ópticos (destinados a captar fotografias a grande distância) e os equipado com radares (capazes de fazer imagens sem serem afetados por fenômenos meteorológicos ou durante a noite).

