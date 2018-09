Jair Bolsonaro é esfaqueado durante ato de campanha em Juiz de Fora

Última atualização às 17h30

O presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) foi vítima de um atentado na tarde desta quinta-feira (6), durante um ato de campanha que acontecia na cidade de Juiz de Fora (MG).

O suspeito usou uma faca para atingir o presidenciável na região do abdômen, no momento em que ele estava sendo carregado por apoiadores.

O deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidenciável, usou as redes sociais para tranquilizar os apoiadores de Jair, afirmando que ele não corre risco de morte, e pediu orações para o pai.

O candidato à Presidência foi encaminhado para a Santa Casa de Juiz de Fora.

Veja todos os vídeos abaixo.



Apoiadores do presidenciável tentaram linchar o suspeito antes de a polícia intervir. Ele foi identificado como Adélio Bispo de Oliveira (na foto abaixo, divulgada pela polícia).

Como o atentado ocorreu durante um ato de campanha, o crime será investigado pela Polícia Federal.

Um dos médicos que atendeu Bolsonaro disse, inicialmente, que o corte não foi grande, mas apenas exames mais detalhados poderão indicar se algum órgão foi atingido ou se o candidato sofreu hemorragia interna.

Pouco antes das 17 horas, a assessoria de imprensa do presidenciável informou que o fígado de Bolsonaro foi atingido. Por essa razão, ele está sendo submetido a uma cirurgia.

Em entrevista ao canal Globo News, Eduardo Bolsonaro declarou que o atentado ao seu pai teve claramente motivações políticas. O parlamentar também afirmou que autoridades da segurança já haviam alertado Bolsonaro para o risco de ele ser alvo de algum atentado durante a campanha eleitoral.

"A gente sempre toma as precauções. A gente sabia que isso ia acontecer. Não é à toa que ele anda com escolta da Polícia Federal, enfim, está sempre bem guardado. Mas quando acontece de fato aquilo que a gente achava que ia ficar só na ameaça aí é que a ficha cai. Pelo menos isso é um sinal que dão pra nós de que a gente está no caminho certo."

"É um susto que a gente toma, depois da notícia de que tentaram matar seu pai por razões políticas [...] A gente vê que a pessoa foi pra matar meu pai. Eu fico imaginando o que passa pela cabeça da pessoa numa situação dessas", acrescentou o deputado Eduardo Bolsonaro.













Cícero Portela e Nathalia Amaral