A deputada federal Iracema Portela voltou a confirmar que seu partido, o Progressistas, terá candidato ao governo do Estado em 2022 e a única indefinição é quanto ao nome. Segundo ela, como o partido possui vários integrantes qualificados, há várias opções que podem representar o pensamento do partido na disputa pelo governo do Piauí.

Além de citar o próprio nome com possibilidade de disputar o cargo, Iracema Portela lembrou o presidente nacional da sigla, senador Ciro Nogueira.

Iracema Portela confirma possibilidade de disputar governo. (Foto: Assis Fernandes/O Dia)



Em relação as eleições deste ano para Prefeitura de Teresina, Iracema Portela não quis entrar na discussão sobre a escolha do nome para compor a vaga de vice-prefeito na chapa governista. O atual prefeito Firmino Filho já afirmou que é natural que a vaga seja ocupada pelo Progressistas, e tem preferência por uma mulher no cargo.

“É precoce falar em nomes para vice, tendo em vista que o próprio candidato a prefeito não foi escolhido. O vice é complemento e fica para o segundo momento”, diz a deputada.

Nos bastidores, cogita-se a possibilidade de Aluísio Sampaio ou Graça Amorim ocuparem a vaga. Sampaio é presidente municipal do Progressistas e Graça Amorim vai se filiar ao partido na janela partidária que será aberta no mês de março.

Ainda em entrevista concedida ao sistema O DIA, a parlamentar federal ainda ressaltou as ações que tem feito em prol da participação feminina na política.

Portela disse que apesar das mulheres serem maioria da população, são subrepresentadas na Câmara Federal e que pesquisas da Organização das Nações Unidas mostram que a presença feminina na política diminui os níveis de corrupção.

João Magalhães