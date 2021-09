Iracema diz que em dezembro oposição define candidato ao governo do Estado

A deputada federal Iracema Portella confirmou que a oposição deve definir já no mês de dezembro quem será o candidato ao governo do estado do bloco. Nos bastidores o nome da própria Iracema Portella e do ex-prefeito de Teresina, Silvio Mendes, são apontados como os principais pré-candidatos.

Para a parlamentar a participação do senador Ciro Nogueira será fundamental no processo, apesar da intensa rotina como Ministro da Casa Civil. A oposição aguarda ainda a definição de João Vicente Claudino que se afastou nos últimos dias das discussões.

“Todos querem muito a presença do ministro Ciro Nogueira, mas vocês sabem que é complicada a agenda de um ministro, mas ele vai sim fazer parte desses encontros sempre aos sábados e aos domingos. Ficou decidido que entre dezembro e janeiro iremos decidir quem vai ser o candidato a governador e vice, acredito que o fim do ano é uma boa data, temos um bom tempo para fazer essa campanha. O prazo de dezembro é um bom prazo. Queremos o João Vicente aqui com a gente, mas essa decisão cabe somente a ele, não podemos interferir.” Concluiu a deputada.

FOTO: Assis Fernandes/ODIA

