Internado em hospital de Teresina, prefeito de Pedro II pede afastamento do cargo

O prefeito de Pedro II, Alvimar Martins, encaminhou à Câmara Municipal um pedido de afastamento por 30 dias de suas funções administrativas em razão da necessidade de tratamento médico. Ele está internado no Hospital São Marcos, em Teresina, e se prepara para uma cirurgia.



A solicitação de afastamento chegou à Câmara dos Vereadores de Pedro II nesta quarta-feira (23) e já foi aprovada pelos parlamentares. Durante os 30 dias de afastamento de Alvimar do cargo quem assume é a vice-prefeita, Betinha Brandão, esposa do deputado estadual Wilson Brandão.



Prefeito de Pedro II, Alvimar Martins, pediu afastamento do cargo para tratamento médico - Foto: Reprodução/Facebook

Em entrevista a uma TV local, o presidente da Câmara Municipal de Pedro II, vereador Carlinhos Oliveira, confirmou o recebimento da solicitação do prefeito e explicou que o rito é normal diante da situação. “Consta no pedido um atestado médico como diz a lei. A vice Betinha Brandão assume e agora será feita a comunicação oficial a ela para que tome posto no cargo”, disse o parlamentar.

O atestado médico de 30 dias apresentado pelo prefeito Alvimar Martins começou a valer a partir de ontem (23), mas pode ser prorrogado caso haja necessidade na recuperação dele após a cirurgia.

