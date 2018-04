INSS gera economia de R$ 100 milhões após realizar revisão de benefícios

Os aposentados por invalidez e os trabalhadores que recebem auxílio-doença pelo INSS têm até o final deste mês para marcarem a realização de uma perícia no órgão e garantir o recebimento dos benefícios. Com o cancelamento daqueles onde foram constatados irregularidades, o INSS vai economizar cerca de R$ 100 milhões este ano no Piauí.

Segundo Ney Ferraz, Superintendente do INSS no Piauí, alguns beneficiários deixam de comparecer porque sabem que não possuem mais a enfermidade anteriormente apresentada. “Se for constatado que foi feito legalmente e ele não está mais doente, não há ressarcimento por que a pessoa não é culpada. A administração pública é que não fez a revisão com antecedência. Entretanto, quem foi aposentado de forma irregular terá que ressarcir os cofres públicos”, disse.

Além da ilegalidade, o pagamento do benefício para pessoas aptas a trabalhar gera prejuízo ao erário público. “Isso causa um prejuízo duplamente porque esse trabalhador que estava apto a trabalhar ele iria contribuir para os cofres públicos. A partir do momento que ele está de licença ele não recolhe e ao mesmo tempo ainda está recebendo o benefício”, pontuou Ney Ferraz em entrevista à TV.

A convocação dos beneficiários foi feita através da publicação no Diário Oficial da União. Uma carta também está sendo enviada para os assegurados, que deverão entrar em contato com INSS para marcar uma revisão do benefício. Quem não comparecer dentro de um prazo de 60 dias o benefício será cancelado.

Ithyara Borges - Jornal O Dia