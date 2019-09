Incra e Sup. da Agricultura vão realizar ações integradas no PI

Os superintendentes do Incra, Tiago Vasconcelos, e do Ministério da Agricultura, Germano Coelho, estiveram reunidos nesta segunda-feira(02) para tratar de ações que passarão a ser desenvolvidas em conjunto pelo dois órgãos no Piauí. O objetivo é beneficiar as famílias que vivem nos assentamentos espalhados pelo interior do estado, através da realização de programas de capacitação e acompanhamento técnico.



“São várias parcerias, desde a regularização dos assentamentos, para que o Ministério possa levar algumas ações e benefícios, como kits de irrigação e obras em parceria. Nesta segunda-feira, por exemplo, tratamos sobre assentamentos em Eliseu Martins, onde a ideia é que o Incra entre com a parte de melhoria na estrada vicinal e o Ministério da Agricultura ajude na parte de produção de mandioca, através da orientação de técnicos”, destacou Tiago Vasconcelos.

Os superintendentes do Incra e do Ministério da Agricultura estiveram reunidos nesta segunda-feira (02) (Foto: Divulgação)

O superintendente do Incra também fez questão de ressaltar que a parceria entre as duas superintendências deve resultar em ações práticas, que vão melhorar a vida de milhares de piauienses.

“O Incra está nesse guarda chuva, que é o Ministério da Agricultura. Então, nós somos subordinados ao Ministério, e é importante essa relação direta com a representação aqui no estado, na pessoa do Dr. Germano, para que a gente possa levar ações aos mais de 300 assentamentos que temos espalhados pelo Piauí”, disse.

Já o superintendente do Ministério da Agricultura, Germano Coelho, destacou a importância da atuação conjunta entre as duas pastas no Piauí. “Nós recebemos inúmeras solicitações no Ministério que dependem diretamente do Incra. O contato que tivemos com o superintendente Tiago Vasconcelos foi muito agradável, a receptividade e a atenção que ele tem dado às demandas que temos aqui no Ministério também é algo muito positivo. A partir disso, podemos fazer um trabalho conjunto e levar as ações das duas superintendências à população do Piauí”, pontuou Germano Coelho.

Natanael Souza